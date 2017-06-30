«Нелюбовь» получила Гран-при в Мюнхене

02 Июля 2017 года, 14:40

МИР/ 2 июля/ БИ-ПОРТ - Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева получила Гран-при международного кинофестиваля в Мюнхене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кинокомпанию «Нон-Стоп Продакшн».

«Мы очень рады победе нашего фильма на таком столь значимом кинофоруме, как 35-й фестиваль в Мюнхене. Талант Андрея Звягинцева, позволяющий рассказать многим знакомую историю кризиса семейных отношений свежо, эмоционально и глубоко, делает его фильмы универсальными, понятными в любой географической точке мира», — сказал продюсер фильма Александр Роднянский.

Как отмечается, кинофестиваль в Мюнхене ежегодно проводится с 1983 года, являясь одним из крупнейших подобных мероприятий в стране.

28 мая Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм «Нелюбовь».