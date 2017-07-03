В Мурманске представят книгу об экспедициях атомных ледоколов

03 Июля 2017 года, 16:42

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 5 июля состоится презентация книги краеведа и журналиста Валентины Кареповой «Ядерный круиз в историю Мурманского морского пароходства». В книге рассказывается о роли Мурманского морского пароходства в развитии атомного флота России, о победах ледоколов в освоении Северного морского пути.

В преддверии памятной даты – 40-летия со дня похода атомохода «Арктика» на Северный полюс, книга будет актуальна и интересна кругу читателей.

Валентина Карепова более 15 лет была ответственным секретарем Мурманской городской общественной организации «Ассоциация исследователей Арктики». В 2014 году вышла в свет её книга «На румбе - Арктика».