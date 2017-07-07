ДК Кирова приглашает юных мурманчан на мероприятия

10 Июля 2017 года, 10:10

МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Для школьников из летнего оздоровительного лагеря при школе №27 10 июля в 11:00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова пройдет познавательная программа «Зеленые уроки».

Дети познакомятся с обитателями юннатского кружка, узнают, чем разные виды попугаев отличаются друг от друга, почему сухопутная черепаха не плавает, и зачем рыбам нужен воздух. Ребята увидят растения, которые растут в Зимнем саду ДК, примут участие в интерактивной игре «Полезные свойства растений» и отгадают загадки о природе Заполярного края.

11 июля в 11:00 на площади перед Дворцом культуры пройдет конкурс рисунка на асфальте «Наша планета в наших руках» для детей из лагеря при школе №27. Ребята нарисуют мелками на асфальте рисунки о Земле.

В 11:00 и в 12:00 в юннатском кружке состоится познавательная программа «В гостях у природы» для ребят при школе №26. Дети примут участие в интерактивной игре «Кто живет рядом», «Накорми птицу», отгадают загадки, поучаствуют в подвижной игре «Лапы, крылья и хвосты», посетят зооуголок.

13 июля в 10:00 состоится эрудит-шоу «По морям, по волнам», в котором дети при гимназии №8 совершат путешествие по морским просторам, окунутся в мир загадок и головоломок, проявят смекалку, творческие способности и умение работать в команде.

В 11:00 пройдет песенный конкурс «Угадай мелодию» для ребят при школе №27, где они исполнят свои любимые детские песни и проявят творческие способности.

14 июля в 11:00 ребята из летнего оздоровительного лагеря при школе №27 примут участие в квест-игре «Кольская земля – край уникальной природы», которая пройдет ДК Кирова.

Дети совершат путешествие по просторам Кольского края, узнают много интересного о растительном и животном мире Заполярья, его тайнах и легендах, примут участие в интеллектуальных и творческих заданиях.

15 июля в 11:00 и 12:00 специалисты Дворца культуры проведут для отряда детского оздоровительного лагеря при школах №27 и №26 конкурс рисунка на асфальте «Наша планета в наших руках!».