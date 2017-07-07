В Мурманске стартует конкурс детского рисунка «Здравствуй, школа!»

МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурманской области объявляет старт конкурса детского рисунка на тему «Здравствуй, школа!».
Конкурс будет проходить в период проведения ежегодной традиционной ярмарки «Здравствуй, школа!-2017» с 19 августа по 1 сентября в Ледовом Дворце спорта и посвящен новому учебному сезону 2017-2018 гг.
Конкурс проводится для всех желающих в трех возрастных группах:
- с 7 до 9 лет;
- с 10 до 13 лет;
- с 14 до 17 лет.
Все участники и победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами, остальным участникам вручаются грамоты.
Прием конкурсных работ будет проходить с 17 июля по 29 августа в холле первого этажа Ледового Дворца у стойки администратора.
Подведение итогов и вручение памятных призов и дипломов победителям и участникам состоится 1 сентября в 16:00 на площадке ярмарки «Здравствуй, школа!-2017» в Ледовом Дворце.
Подробная информация и положение конкурса на официальном сайте ГОУП «УСЦ» и в официальной группе ярмарки «Здравствуй, школа!» «ВКонтакте».