В Мурманске стартует конкурс детского рисунка «Здравствуй, школа!»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
 
 

Видеоновости16+

Минтранс усомнился в данных, что 100% дорог Мурманска соответствуют ГОСТу
 
 
 
 

Курсы валют 08.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,2273
1,6613
1 USD
Доллар США
60,3792
1,1497
1 EUR
Евро
68,9470
1,6504
10 NOK
Норвежских крон
72,0120
1,2074
10 SEK
Шведских крон
71,5733
2,0763
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

22°
3.6 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

Выбор редакции

Центробанк ввёл временную администрацию в банке «ЮГРА»
10 Июля 2017, 11:40
Центробанк ввёл временную администрацию в банке «ЮГРА»
Поставить автомобиль на учёт стало проще
10 Июля 2017, 10:24
Поставить автомобиль на учёт стало проще
Споттинг «Обнимая Небо…»: хорошая погода, отличное настроение, множество сюрпризов и подарков
07 Июля 2017, 16:50
Споттинг «Обнимая Небо…»: хорошая погода, отличное настроение, множество сюрпризов и подарков
В эфире «Большого радио» Сергей Агарков расскажет о приёмной кампании
07 Июля 2017, 16:00
В эфире «Большого радио» Сергей Агарков расскажет о приёмной кампании
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске сегодня отмечают День рыбака
09 Июля 2017, 14:44
Следком начал проверку по факту гибели ребенка в Кандалакше
09 Июля 2017, 15:48
Скончался известный журналист Антон Носик
09 Июля 2017, 17:00
Мурманск: прогноз отключений на 10 июля
09 Июля 2017, 18:25
Территория военного госпиталя в Североморске заметно преобразится
09 Июля 2017, 16:20
В Апатитах горела дача
09 Июля 2017, 13:06
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Культура » В Мурманске стартует конкурс детского рисунка «Здравствуй, школа!»
 
 
 
 
10 Июля 2017 года, 11:29

В Мурманске стартует конкурс детского рисунка «Здравствуй, школа!»

10 2

МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурманской области объявляет старт конкурса детского рисунка на тему «Здравствуй, школа!».

Конкурс будет проходить в период проведения ежегодной традиционной ярмарки «Здравствуй, школа!-2017» с 19 августа по 1 сентября в Ледовом Дворце спорта и посвящен новому учебному сезону 2017-2018 гг.

Конкурс проводится для всех желающих в трех возрастных группах:

- с 7 до 9 лет;

- с 10 до 13 лет;

- с 14 до 17 лет.

Все участники и победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами, остальным участникам вручаются грамоты.

Прием конкурсных работ будет проходить с 17 июля по 29 августа в холле первого этажа Ледового Дворца у стойки администратора.

Подведение итогов и вручение памятных призов и дипломов победителям и участникам состоится 1 сентября в 16:00 на площадке ярмарки «Здравствуй, школа!-2017» в Ледовом Дворце.

Подробная информация и положение конкурса на официальном сайте ГОУП «УСЦ» и в официальной группе ярмарки «Здравствуй, школа!» «ВКонтакте».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Решение о продлении программы маткапитала примут до октября
2.
В эфире «Большого радио» расскажут о пособиях на ребенка
3.
В Мурманске выберут лучший товар
4.
Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные туристические маршруты
5.
Познавательно-игровая программа «Там, на неведомых дорожках…» ждет детей в ДК Кирова
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта