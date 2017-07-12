В Мурманске отметят день рождения Валентина Пикуля

12 Июля 2017 года, 14:30

МУРМАНСК/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Мурманское региональное отделение Движения Поддержки Флота проводит 13 июля митинг, посвященный 89-й годовщине со дня рождения выдающегося писателя Валентина Пикуля.

Митинг пройдет с 12:00 до 13:00 на улице Буркова в сквере между домами №31 (СОШ №1) и №33. В нем примут участие представители администрации города и командования Северного флота, личный состав флота, депутаты Совета депутатов, участники Движения Поддержки Флота, представители писательского и морского сообществ, педагогический коллектив и учащиеся ГДОЛ «Север» при гимназии №8, члены ветеранских и общественных организаций, представители социально-ответственный предприятий.

Валентин Саввич Пикуль, русский советский писатель, родился в Ленинграде в 1928 году, умер в Риге в 1990 году. Пикуль – автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Общий тираж книг при жизни писателя составил примерно 20 млн экземпляров.