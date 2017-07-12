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Главная » Культура » Ансамбль танца «Радость» привез дипломы с фестиваля-конкурса в Гагре
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 14:46

Ансамбль танца «Радость» привез дипломы с фестиваля-конкурса в Гагре

 

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ГАГРА/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова в составе 67 человек стал участником IV Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Страна Души», который проходил в Гагре (Абхазия).

7 июля состоялось награждение участников конкурса. Копилка ансамбля пополнилась тремя Дипломами Лауреата 1 степени и четырьмя Дипломами Гран-При.

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Лауреатами Первой степени стали:

Дарья Шаньгина в номинации «Классический танец» в возрастной категории «16-20 лет» с хореографической фантазией «Шопен. Этюд №17», группа «Светлячки» в номинации «Народный танец» в возрастной категории «13-15 лет» с номерами «Светит месяц» и «Тирольский танец», а также подготовительная группа коллектива «Маленькие звездочки» в номинации «Стилизованный народный танец» в возрастной категории 10-12 лет с номерами «Три Тимони на деревне» и «Величальная».

Гран-При фестиваля-конкурса завоевали: дуэт Ирины Семиволос и Павла Зверева с хореографической композицией «Валенки» в номинации «Народный танец» в возрастной категории «16-20 лет», Танец венгерских цыган «Вербунк» и хореографическая картинка «Дымковская игрушка» в номинации «Народный танец» «трио 16-20 лет», плясовые «Шенкурские заковырки» и «Не хорош» в номинации «Народный танец» «ансамбли 16-20 лет» и мужские страдания «Думдари» в номинации «Стилизованный народный танец» «малые формы 16-20 лет». Дипломом «За высокое исполнительское мастерство» был отмечен солист ансамбля Павел Зверев.

Благодарственное письмо и Диплом «За высокое педагогическое мастерство» получили: руководитель Ансамбля танца «Радость» заслуженный работник культуры России Лариса Федоровна Феоктистова, балетмейстер ансамбля Дмитрий Сергеевич Смирнов, хореографы Екатерина Сергеевна Мамай и Ольга Александровна Замула.

Все дипломы, полученные на фестивале-конкурсе «Страна Души», особенно ценны, так как в них стоит подпись великого педагога и мастера с мировым именем – Елены Кировны Барткайтис.

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