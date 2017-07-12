Для желающих побывать на фестивале «Териберка. Новая жизнь» организованы дополнительные рейсы

12 Июля 2017 года, 15:15

ТЕРИБЕРКА/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – С 14 по 17 июля в рамках проведения III Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь» из Мурманска в Териберку для всех желающих организованы дополнительные автобусные перевозки.

Транспорт будет отходить от Мурманского автовокзала. Билеты будут продаваться в кассах автовокзала с 10 часов 13 июля. Стоимость взрослого билета в один конец составляет 450 рублей, детского – 225.

Маршрут Мурманск – Териберка, отправление от автовокзала:

14 июля – в 18:30

15 июля – в 9:00, 11:00 и 13:00

16 июля – в 9:00 и 11:00

Маршрут Териберка – Мурманск, отправление от автобусной остановки «ДК»:

15 июля – в 20:00 и 21:00

16 июля – в 18:00 и 20:00

17 июля – в 12:00

В дни фестиваля, 15 и 16 июля, будет перевозить пассажиров маршрутное такси из Лодейного (поворот на рыбзавод) до Старой Териберки (автобусная остановка «ДК»).

Рейсы из Лодейного: 10:00, 11:30, 13:45, 15:15, 16:45, 18:15, 19:45, 21:15.

Рейсы из Териберки 10:45, 12:15, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30.