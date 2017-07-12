ДК Кирова приглашает детей на мероприятия

13 Июля 2017 года, 10:56

МУРМАНСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Во Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 18 июля в 11:00 состоится урок-игра «Мульти-пульти знатоки».

Ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при школе №27, узнают, как появилась и развивалась российская мультипликация, вспомнят крылатые фразы и песни из любимых мультфильмов, ответят на вопросы разного уровня сложности.

19 июля в 11:00 для школьников из лагеря при школе №27 в ДК Кирова пройдет познавательная программа «Зеленые уроки».

Дети познакомятся с обитателями юннатского кружка, узнают, чем разные виды попугаев отличаются друг от друга, почему сухопутная черепаха не плавает, и зачем рыбам нужен воздух.

Ребята увидят растения в Зимнем саду Дворца, примут участие в интерактивной игре «Полезные свойства растений» и отгадают загадки о природе Заполярья.

20 июля в 11:00 ребята из лагеря при школе №26 примут участие в квест-игре «Кольская земля – край уникальной природы», которая пройдет в ДК Кирова.

Дети совершат путешествие по просторам Кольского края, узнают много интересного о растительном и животном мире Заполярья, его тайнах и легендах, примут участие в интеллектуальных и творческих заданиях.

21 июля во Дворце культуры к закрытию второй смены летних оздоровительных лагерей состоится игровая развлекательная программа «За один день лета вокруг света!» по мотивам сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница».

Ребята вместе со сказочными персонажами отправятся в путешествие по разным странам, узнают о морях и океанах, поговорят об экологической безопасности на природе.

В 11:00 программа пройдет для ребят из лагеря при школе №27, в 12:00 – для ребят гимназии №8.

22 июля в 11:00 программа состоится для ребят при школе №26.