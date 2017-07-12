Фестиваль «Город солнца» пройдет на берегу Белого моря

13 Июля 2017 года, 13:00

КАНДАЛАКША/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – На берегу Белого моря под Кандалакшей, у Песчаного ручья, с 18 по 20 августа пройдет фестиваль «Город солнца».

Фестивальная форма проведения «Города Солнца» на природе предполагает массовое участие без строгого количественного ограничения. В «строительстве» «Города Солнца» могут принять участие все желающие, самостоятельно выбирая форму самореализации.

За годы своего существования фестиваль собрал не одну сотню гостей не только из региона, но из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новгорода, Петрозаводска, Рязани, Тюмени, а также Украины, Голландии и Прибалтики. Участниками события становились певцы и танцоры, реконструкторы и байкеры, спортсмены, поэты, путешественники и просто ценители отдыха на природе.

На фестивале мастера и активные группы могут принять участие или предложить собственные программы по направлениям: экология; творческое направление; психология; традиции народов мира; духовные практики; ярмарочная площадь; спортивное, военно-патриотическое направления; военно-историческое, ролевое направления; свободное.

На территории проведения фестиваля будут организованы: радиоточка, ярмарочная площадь, тренировочные поляны для мужицких и рыцарских забав, зоны познания и народная площадь, творческие мастерские, концерты и многие другие мероприятия.

Подать заявку на участие и узнать подробную информацию можно в сообществе фестиваля «Город солнца» «ВКонтакте».