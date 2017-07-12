Фестиваль «Табуретка» снова состоится в Мончегорске

13 Июля 2017 года, 16:50

МОНЧЕГОРСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске в городском парке им. Сергея Бровцева 26 августа состоится одно из самых значительных поэтических событий России – II Международный поэтический фестиваль «Табуретка».

В этом году все желающие смогут поделиться с гостями праздника любимыми стихотворениями с двухметровой табуретки. У поэтического арт-объекта снова соберутся деятели культуры и искусства.

Программа фестиваля включает в себя поэтические чтения, квест, экскурсию, конкурсы, творческие активности и литературную ярмарку. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым.

Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почетные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки. Узнать подробности можно у координатора фестиваля Анны Олениной по e-mail: olenina_an@liveclassics.ru или телефону +7 (911) 970-06-55.

Гостями поэтического праздника в прошлом году стали более 3000 мончегорцев. Высокие оценки фестиваль получил от иностранных участников – писателей, поэтов и художников из скандинавских стран.

Арт-объект был придуман участницей конкурса идей литературных достопримечательностей «Литературный след» Фонда конкурса юных чтецов «Живая классика» Оксаной Китаевой. Горожане сами выбрали место для установки памятника. Осуществление проекта стало возможным в 2015 году благодаря поддержке «Норникеля».