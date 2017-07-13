В Ловозере открывается выставка работ мурманских художников, посвященная 80-летию региона

14 Июля 2017 года, 11:50

ЛОВОЗЕРО/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – В субботу в Ловозере откроется выставка работ мурманских художников «Наш край», посвященная грядущему 80-летию Мурманской области. Организатор выставки – автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Северный характер».

На выставке будет представлена живопись Александра Феофилактова и эскизы театральных костюмов, роспись по дереву Раисы Чебатуриной – всего более 60 произведений.

Посетители увидят эскизы сценических костюмов для праздников и театральных постановок на тему саамских сказок и легенд, выполненных заслуженным художником России, театральным художником Раисой Чебатуриной. Они точно отражают национальный эпос, колорит жизненного уклада местного населения. Особое внимание привлекут деревянные изделия, выполненные в северодвинской росписи, являющейся культурным наследием Русского Севера.

Цветовую гармонию и уникальную атмосферу северных широт ярко передают работы заслуженного художника России Александра Феофилактова. Его излюбленные темы связаны с обитателями тундры, коренными жителями Севера, непростыми взаимоотношениями природы и человека.

Откроют выставку автор картин председатель Мурманской областной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Александр Феофилактов и заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая.

Выставка, которая откроется 15 июля в 15:00 в выставочном зале территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея, будет работать до 15 августа.