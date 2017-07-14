«Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав» получат продолжение

15 Июля 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 15 июля - Новый директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал о проектах, которыми собирается заняться студия. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

По словам Машковцева, главная задача — сделать студию экономически рентабельной в условиях рыночной экономики.

«В этом году студия планирует запустить производство 5-7 сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию. Это «Пластилинки» и «Оранжевая корова», уже запущенный в производство сериал «Богатырята», а также «Зебра в клеточку» и «Простоквашино». Также в планах у студии «оживить» мультсериалы «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав»», — сказал он.

Глава киностудии объяснил, что выбор остановился на сериалах, поскольку они более безопасны с точки зрения финансовых рисков.