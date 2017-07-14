Скончался актер Владимир Толоконников

16 Июля 2017 года, 13:05

РОССИЯ/ 16 июля/ БИ-ПОРТ - Актер театра и кино Владимир Толоконников, известный по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце», умер в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве. Об этом сообщила представитель Театра Лермонтова в Алма-Ате, где работал актер, передает РИА «Новости».

Владимир Толоконников будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает государственный Академический русский театр драмы им. Лермонтова на странице в фейсбуке.

Владимир Толоконников – заслуженный артист Казахской ССР. Он также сыграл главную роль в фильме «Хоттабыч», вышедшем в 2006 году, за которую он получил кинонаграду MTV-2007 в номинации «Лучшая комедийная роль».