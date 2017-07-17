Фотоквест «Экватор Лета» пройдет в Мурманске

17 Июля 2017 года, 12:10

МУРМАНСК/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – В ближайшую субботу, 22 июля, в Мурманске состоится творческое командное соревнование фотоквест «Экватор Лета».

Фотоквест пройдет в течение одного дня. Проект состоит из шести испытаний, подготовленных Молодёжными центрами. Каждое задание включает в себя проверку физической силы, смекалки, трудолюбия, творческого потенциала, интеллектуальных способностей и фотоотчет о проделанной работе.

Вступительное испытание на старте состоится в Центре профессионального развития молодёжи по адресу (ул. Марата, 16). Участникам нужно будет найти десять отличий на предложенной фотографии.

На базе Центра гражданско-патриотического воспитания (ул. Бондарная, 10А) команды пройдут полосу препятствий и подготовят временное жилище.

Проявить креатив в изображении личности или известной достопримечательности мира участники смогут в Центре творчества и социальной адаптации (ул. Маклакова, 25).

Под руководством Центра развития волонтёрского движения (ул. Ломоносова, 17/1) команды очистят город от мусора.

В Центре психологической помощи (ул. Якорная, 10) участники квеста создадут картину «счастья», а в Центре молодёжного предпринимательства (пр. Ледокольный, 7) они придумают рекламный слоган.

Участниками фотоквеста могут стать все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки на участие принимаются в группе ВК или на почту: orgmass@molodezh51.ru.

Церемония награждения пройдет в месте старта, на ней будут подведены итоги фотоквеста. Призеры конкурса-квеста будут награждены дипломами победителей, подарками и памятными сувенирами.