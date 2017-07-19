Реконструкция драмтеатра может быть завершена в 2019 году

19 Июля 2017 года, 12:50

МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора проверил ход работ по реконструкции Мурманского областного драматического театра.

Контракт с ООО «ТэТа» был заключен в 2015 году, срок выполнения работ – до июля 2017 года. Однако из-за срыва графика в феврале этого года контракт был расторгнут, работы приостановлены, а в мае был выбран новый подрядчик – ЗАО «МНК Групп». Согласно контракту, реконструкция должна завершиться до 1 июля 2020 года.

«Драмтеатр – очень важный объект для Мурманска и всей области, и хочется, чтобы он поскорее открылся, – сказал Никора. – С точки зрения сложности реконструкции это непростой объект. Мы поменяли подрядчика – первый не справился с объемом и не выполнял график, а это уже потеря времени. Новый наш подрядчик показал себя очень профессионально на Филармонии, и сейчас темпы работ нас устраивают».

Здание драматического театра построено в 1958-1960 гг., здание вспомогательного корпуса – в 1972 году, его износ составлял более 40%, а пристройки были в аварийном состоянии. Главный конкурс было решено реконструировать, а вспомогательный – снести и построить на его месте новое здание.

«Производственно-бытовой корпус позволит современно готовить спектакли. Здесь планируется очень много помещений: столярный цех, где будут готовить декорации, спортзал, пошивочные мастерские, гримерки, гараж – то, чего нам не хватало в старом здании. Еще здесь будет теплый переход, что позволит артистам перемещаться, не одеваясь в теплые одежды», – рассказал заместитель директора драмтеатра Фэрит Муракаев.

Фактическая стоимость реконструкции по заключенным контрактам составляет 711645,3 тысячи рублей (без учета светового и звукового оборудования, одежды сцены, мебели и инвентаря). Действующей программой на реализацию мероприятия предусмотрены средства областного бюджета в сумме 1049,56 млн.

«У нас предусмотрены средства на 2017-2018 гг., а на 2019 финансовых источников пока нет. Но нас эта ситуация не устраивает, мы продолжаем изыскивать средства в областном бюджете и с оптимизмом смотрим на возможность финансирования из федерального, и этот оптимизм основан не на пустом месте», – заявил Никора. Если дополнительные средства будут найдены, то график работ позволит закончить реконструкцию в 2019 году, отметил вице-губернатор.

На данный момент подрядчик выполняет работы по устройству монолитных железобетонных конструкций производственно-бытового корпуса, а также демонтажные работы в основном здании.