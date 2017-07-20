В ДК Кирова пройдет игровая развлекательная программа «Улётное лето»

20 Июля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 25 июля состоится игровая развлекательная программа «Улетное лето».

Дети встретятся с героями сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», примут участие в подвижных играх, преодолеют различные испытания и препятствия, проявят смекалку и свои творческие способности, весело проведут время и потанцуют.

В 10:00 мероприятие состоится для ребят из летнего оздоровительного лагеря при мурманской средней школе №18, в 11:00 – при гимназии №6.