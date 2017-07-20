Выставка «Памяти первого мэра города Мурманска О. П. Найдёнова» откроется в краеведческом музее

20 Июля 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 28 июля в 17:00 откроется выставка «Памяти первого мэра города Мурманска О. П. Найдёнова».

Выставка посвящена 70-летию со дня рождения Олега Петровича Найдёнова (1947-2003), главы администрации Мурманска (1991-2003), первого избранного мэра (1996-2003), Заслуженного строителя Российской Федерации (2001), Почётного гражданина города Мурманска (2004, посмертно).

Олег Найденов родился в Тернополе (Украина) в семье военнослужащего, детские годы прошли на Дальнем Востоке. В 1966 году окончил Бережанский техникум механизации сельского хозяйства по специальности «Электрификация сельского хозяйства», получив квалификацию техника-электрика. В 1988 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова по специальности «Экономика и организация строительства на железных дорогах», получив квалификацию инженера-экономиста.

В Заполярье он впервые приехал в 1969 году, 18 лет проработал на местных строительных предприятиях: заводе нерудных материалов управления «Главмурманскстрой», комбинате «Стройконструкция», спецуправлении «Союзвзрывпром». Обширный опыт в сфере строительства Найдёнов получал планомерно, пройдя все стадии работы на производстве – от электромонтёра до руководителя. Он зарекомендовал себя в качестве ответственного и надёжного хозяйственника.

С 1987 года и до конца жизни Олег Петрович занимался политической работой. В период 1987-1991-х гг. был заместителем председателя, первым заместителем председателя, затем – председателем исполнительного комитета Первомайского районного Совета народных депутатов города Мурманска. 25 ноября 1991 года был назначен главой администрации Мурманска. В ноябре 1996 года Найдёнов стал первым всенародно избранным мэром в истории города. В марте 2000 года переизбран на этой должности, получив рекордно высокий процент голосов избирателей.

Став руководителем города в непростой период его истории, Олег Найдёнов приложил максимум усилий для развития Мурманска. В памяти мурманчан сохранились найдёновские «санитарные пятницы» с контролем процесса благоустройства городских дорог и дворовых территорий, фасадов зданий. Большое внимание Найдёнов уделял развитию ЖКХ, образования, здравоохранения, охране окружающей среды, укреплению внешнеполитических связей Мурманска, прежде всего, с городами-побратимами. Заметно преобразился Ленинский район, где появилась зона отдыха, были построены храм Спаса-на-Водах, мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время».

Помимо документов и предметов из личного архива семьи Найдёновых, на выставке будут представлены фотографии периода 1990-х годов, которые не только отражают политическую и общественную часть деятельности Найдёнова, но и важные моменты в истории Мурманска тех лет. Многие фотографии являются уникальными и будут демонстрироваться впервые.

Выставка продолжит работу до 5 октября.