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Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » Культура » Выставка «Памяти первого мэра города Мурманска О. П. Найдёнова» откроется в краеведческом музее
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 18:00

Выставка «Памяти первого мэра города Мурманска О. П. Найдёнова» откроется в краеведческом музее


МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 28 июля в 17:00 откроется выставка «Памяти первого мэра города Мурманска О. П. Найдёнова».

Выставка посвящена 70-летию со дня рождения Олега Петровича Найдёнова (1947-2003), главы администрации Мурманска (1991-2003), первого избранного мэра (1996-2003), Заслуженного строителя Российской Федерации (2001), Почётного гражданина города Мурманска (2004, посмертно).

Олег Найденов родился в Тернополе (Украина) в семье военнослужащего, детские годы прошли на Дальнем Востоке. В 1966 году окончил Бережанский техникум механизации сельского хозяйства по специальности «Электрификация сельского хозяйства», получив квалификацию техника-электрика. В 1988 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова по специальности «Экономика и организация строительства на железных дорогах», получив квалификацию инженера-экономиста.

В Заполярье он впервые приехал в 1969 году, 18 лет проработал на местных строительных предприятиях: заводе нерудных материалов управления «Главмурманскстрой», комбинате «Стройконструкция», спецуправлении «Союзвзрывпром». Обширный опыт в сфере строительства Найдёнов получал планомерно, пройдя все стадии работы на производстве – от электромонтёра до руководителя. Он зарекомендовал себя в качестве ответственного и надёжного хозяйственника.

С 1987 года и до конца жизни Олег Петрович занимался политической работой. В период 1987-1991-х гг. был заместителем председателя, первым заместителем председателя, затем – председателем исполнительного комитета Первомайского районного Совета народных депутатов города Мурманска. 25 ноября 1991 года был назначен главой администрации Мурманска. В ноябре 1996 года Найдёнов стал первым всенародно избранным мэром в истории города. В марте 2000 года переизбран на этой должности, получив рекордно высокий процент голосов избирателей.

Став руководителем города в непростой период его истории, Олег Найдёнов приложил максимум усилий для развития Мурманска. В памяти мурманчан сохранились найдёновские «санитарные пятницы» с контролем процесса благоустройства городских дорог и дворовых территорий, фасадов зданий. Большое внимание Найдёнов уделял развитию ЖКХ, образования, здравоохранения, охране окружающей среды, укреплению внешнеполитических связей Мурманска, прежде всего, с городами-побратимами. Заметно преобразился Ленинский район, где появилась зона отдыха, были построены храм Спаса-на-Водах, мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время».

Помимо документов и предметов из личного архива семьи Найдёновых, на выставке будут представлены фотографии периода 1990-х годов, которые не только отражают политическую и общественную часть деятельности Найдёнова, но и важные моменты в истории Мурманска тех лет. Многие фотографии являются уникальными и будут демонстрироваться впервые.

Выставка продолжит работу до 5 октября.

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