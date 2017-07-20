Демонстрация учебных интерактивных программ пройдет в краеведческом музее

20 Июля 2017 года, 18:40

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 23 июля состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, в рамках которых посетители смогут узнать о природе и об истории Кольского края.

В 14:00 пройдет показ фильма «Природа Мурманской области», а в 16:00 – «История Мурманска».

Фильм «Природа Мурманской области» знакомит посетителей с географическим положением, климатом, водоемами, полезными ископаемыми, растительным и животным миром, природоохраняемыми территориями региона.

Фильм «История Мурманска» познакомит с главными вехами истории Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы.

Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, ГТРК «Мурман», студии телевизионного производства «Рек.А».

Также все желающие после просмотра фильмов смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета.