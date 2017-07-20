Экспозиция «О море и моряках» откроется в Полярном

21 Июля 2017 года, 10:36

ПОЛЯРНЫЙ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Экспозиция «О море и моряках» начнет работу в День Военно-морского флота 30 июля в городском историко-краеведческом музее города Полярный.

На выставке будут представлены одни из лучших работ Студии военных художников им. М. Б. Грекова (Москва) Дмитрия Белюкина, Владимира Переяславеца, Валерия Мокрушина, Александра Сытова, Олега Ездакова и других. Произведения художников разнообразны. На одних главным героем выступает стихия, на других – корабли, на третьих изображены суровые лица моряков.

Торжественное открытие выставки с участием сотрудников творческой организации состоится 30 июля в 15:00. Экспозиция будет представлена в музее до 31 августа.