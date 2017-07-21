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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » Культура » В Североморске откроется выставка, посвященная Дню ВМФ
 
 
 
 
21 Июля 2017 года, 16:17

В Североморске откроется выставка, посвященная Дню ВМФ


СЕВЕРОМОРСК/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Отдел прикладного творчества и народных ремесел североморского музейно-выставочного комплекса 29 июля приглашает на открытие выставки работ участников народного самодеятельного коллектива студии изобразительного искусства «Колорит», посвященной Дню ВМФ России.

Судьбы всех участников клуба тесно связаны со столицей Северного флота. В своих работах они стремятся передать зрителю своеобразие и суровое очарование Кольского Севера, любовь к родному краю и Отечеству.

Выставка продолжит свою работу до 17 августа. Начало открытия в 11:00.

В Полярном ко Дню ВМФ также откроется экспозиция «О море и моряках».

Фото: Oleg Blizno

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