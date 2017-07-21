В Североморске откроется выставка, посвященная Дню ВМФ

21 Июля 2017 года, 16:17

СЕВЕРОМОРСК/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Отдел прикладного творчества и народных ремесел североморского музейно-выставочного комплекса 29 июля приглашает на открытие выставки работ участников народного самодеятельного коллектива студии изобразительного искусства «Колорит», посвященной Дню ВМФ России.

Судьбы всех участников клуба тесно связаны со столицей Северного флота. В своих работах они стремятся передать зрителю своеобразие и суровое очарование Кольского Севера, любовь к родному краю и Отечеству.

Выставка продолжит свою работу до 17 августа. Начало открытия в 11:00.

В Полярном ко Дню ВМФ также откроется экспозиция «О море и моряках».

Фото: Oleg Blizno