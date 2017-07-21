Международный день коренных народов мира отметят в Никеле

24 Июля 2017 года, 10:00

НИКЕЛЬ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – В Никеле 6 августа отметят Международный день коренных народов мира. Праздник объединит на площадке Дома культуры «Восход» гостей со всей Мурманской области, которых ждет яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей.

Мастера из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Никеля, Ловозера представят предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней. Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения саамских поясов и изготовления изделий из кожи оленя. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, женскому саамскому футболу) и саамской кадрили.

На главной площади Никеля откроется экспозиция предметов саамского быта, которая позволит окунуться в уникальны мир северного народа, а уличная торговля порадует гостей блюдами национальной кухни.

Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и костром единения в исполнении саамского нойда.