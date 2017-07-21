Пленэр художников Северо-Запада пройдет в Мурманской области

24 Июля 2017 года, 11:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 25 июля по 5 августа состоится пленэр художников Северо-Запада России. Творческая работа мастеров изобразительного искусства пройдет при финансовой поддержке правительства региона.

Планируется участие 25 художников из Мурманска, Калининграда и других городов Северо-Запада России, а также из Москвы и Перми. Мурманскую область представят известные мастера – заслуженные художники России Александр Феофилактов, Виталий Бубенцов, Анатолий Сергиенко и Владимир Чернов.

Почти две недели художники будут работать на берегу Белого моря в окрестностях Кандалакши и Умбы и увезут с собой зарисовки будущих произведений, посвящённых северной природе. Блиц-выставки этюдов состоятся 3 августа в Доме культуры Умбы, 4 августа – в Музее истории Кандалакши.

По итогам пленэра будет организована межрегиональная выставка «Российский Север», которая будет экспонироваться с 21 сентября по 18 ноября 2018 года на площадках Мурманского областного художественного музея. Последняя подобная экспозиция – «Советский Север – 7» – в регионе проводилась в 1989 году.

Фото: plus.google.com