В Мончегорске вновь состоится поэтический фестиваль «Табуретка»

24 Июля 2017 года, 14:47

МОНЧЕГОРСК/ 24 июля/ БИ-ПОРТ - В Мончегорске 26 августа состоится Второй Международный поэтический фестиваль «Табуретка». Об этом «Би-порту» сообщила пресс-секретарь фестиваля Юлия Сафонова.

Подать заявки на участие во Всероссийском поэтическом конкурсе «Табуретка» могут авторы от 14 лет, пишущие на русском языке. Участники должны предоставить поэтическую подборку на свободную тему – не более трех произведений. В жюри конкурса входят филологи, редакторы и члены Оргкомитета фестиваля.

Авторы, прошедшие конкурсный отбор, будут приглашены на выступление в рамках фестиваля. Участники чтений награждаются почетным дипломом и памятными подарками. Проезд поэтов к месту выступления осуществляется за свой счет.

Своим названием конкурс обязан табуретке – символу первых выступлений в семейном кругу. Необычный арт-объект придуман участницей конкурса идей литературных достопримечательностей «Литературный след» Фонда конкурса юных чтецов «Живая классика» Оксаной Китаевой. В 2015 году в любимом месте прогулок мончегорцев при участии «Норникеля» установили новую городскую достопримечательность, которая объединила всех любителей литературы заполярного города и привлекла внимание к Мончегорску жителей других регионов России.