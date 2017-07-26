Российская молодёжь стала меньше ходить в кинотеатры

26 Июля 2017 года, 13:50

РОССИЯ/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Исследовательский отдел кинокомпании «Невафильм» рассказал о взрослении аудитории российских кинотеатров, пишет TJ.

По данным экспертов, в 2016 году средний возраст зрителей увеличился до 29 лет, а доля молодёжи за пять лет снизилась на 8%. Больше половины посетителей кинотеатров сейчас составляют представители возрастных групп «от 25 до 34 лет» и «от 35 до 44 лет».

По словам президента киносети «Каро» Ольги Зиняковой, кинопрокатчики создали проблему из того, чего сами добивались: в начале «десятых» они активно пытались привлечь в кинотеатры взрослую аудиторию. Теперь ключевым сегментом потребителей для них стало «поколение Z».

По мнению Зиняковой, молодёжь меньше ходит в кино не только из-за финансов, которые существенно пострадали во время экономического кризиса, но и из-за искусственных ограничений: рассчитанные на подростков фильмы всё чаще получают рейтинги 16+ и 18+.

Исследователи «Невафильм» сообщили о снижении и общей посещаемости кинотеатров — с 70% опрошенной аудитории в 2011 году до 67% в 2016 году. Причинами, по которой зрители не могут посещать кинотеатры чаще, стали недостаток времени (60%), высокая стоимость билетов (40%) и скудный репертуар (25%). При этом почти половина трат приходится на кинобар: при средней цене билета в 244 рублей, на попкорн и напитки россияне тратят в среднем около 233 рублей.