В художественном музее открывается выставка «Под сиянием Полярной звезды»

МУРМАНСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной художественный музей 28 июля приглашает на торжественное открытие выставки народных самодеятельных коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Под сиянием Полярной звезды».
В экспозиции – более 300 работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства: народные традиционные куклы, гобелены, керамика, вышивка, бисероплетение, флористика, коллекции одежды и многое другое.
Выставка состоится в рамках ХII областного смотра народных самодеятельных коллективов. Смотр проводится раз в три года для выявления коллективов, соответствующих высокому званию «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», а также для подтверждения присвоенных ранее званий. Учитывается наличие новых постановок, произведений, их художественный уровень, стабильность творческой деятельности коллектива и активность участия в культурно-массовых мероприятиях базового учреждения культуры.
Выставка продлится до 10 сентября.