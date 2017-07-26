«Огни Мурманска» приглашают к волшебникам на выходные

27 Июля 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 27 июля/ БИ-ПОРТ - Уже в это воскресенье, 30 июля, на территории компании «Огни Мурманска» для мурманчан и жителей области пройдёт новая программа «Волшебники Кольского полуострова — саамы» (содержание программы меняется еженедельно).

Волшебная страна Лапландия... Страна сказок, легенд и мифов. Здесь живет трудолюбивый народ — саамы, среди которых много магов и чародеев... Да, да, колдовство в Лапландии — обычное дело, почти такое же, как охота, рыболовство и оленеводство.

В рамках данной программы вы узнаете много нового и интересного о саамском народе, о традициях, религии, истоках культуры. Узнаете, почему в 1937 году Гитлер так стремился отправить свою разведку на Кольский полуостров. Вы познакомитесь с нашим сейдовым комплексом, экскурсовод расскажет вам также и о других местах силы Северного края. В конце программы вас ждет саамская чайная церемония.

Директор Парка отдыха «Огни Мурманска» Олег Галкин рассказал: «Все наши программы рассчитаны на семью с детьми всех возрастов. Такие занятия способствуют пробуждению интереса к миру, формированию кругозора, расширению познавательной сферы, мотивации к самообучению. Это будет прекрасный день, много нового, интересного и веселого для взрослых и детей. Запись на программы по телефону 554-009 с 9.00 до 18.00. Доехать к нам можно на общественном транспорте (маршрут 7Т), который начинает свой путь от Первомайского рынка и проезжает остановки Баумана, Ледокольная, санаторий «Тамара», торговый центр «Форум» и клуб «Кречет». Приехать на программу можно выйдя на конечной остановке «Гостиница «Огни Мурманска», а уехать уже можно от семейного кафе «Бочонок меда», что на горнолыжном склоне «Огни Мурманска».

Начало программы в 14:00. Длительность программы 2 часа.

Оплата программы и сбор группы на ресепшн гостиницы «Огни Мурманска».

Стоимость: 400 руб. - взрослый билет, 250 руб. - дети до 12 лет (включительно). Дети до 3 лет – бесплатно.