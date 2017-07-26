Междуреченский дом культуры в сентябре откроется после ремонта

27 Июля 2017 года, 12:50

МЕЖДУРЕЧЬЕ/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – Работы по капитальному ремонту Междуреченского сельского дома культуры вышли на финишную прямую. Объект сдадут 31 июля, заявил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Лихолат лично контролирует ход реконструкции. Еженедельно в администрации проходят совещания по капитальному ремонту Дома культуры.

Дом культуры был построен в 1967 году. Масштабные работы по его восстановлению начались прошлым летом. Сегодня на объекте http://www.b-port.com/culture/item/200402.html завершаются электромонтажные и отделочные работы, подходит к концу устройство системы вентиляции и теплоизоляции фасада. В концертном зале закончены работы по устройству чернового пола, в партере установлены фундаменты, смонтированы металлоконструкции стен, балок, тамбура. Строители работают над устройством теплового пункта и облицовкой фасада. Техническая готовность объекта – 95%. Осталось смонтировать механику и освещение основной сцены, а также провести ремонтные работы в пристройке, где раньше располагалась столовая

«Преобразится и территория вокруг междуреченского Дома культуры – заверил Александр Лихолат. – После того как отделочные работы здания будут завершены, рабочие приступят к благоустройству: высадке зеленых насаждений, клумб и цветов. Надеюсь, жители включатся в эту творческую работу.

Руководить обновленным ДК будет новый директор. На эту должность назначен Андрей Кулыбко. Он хорошо известен всем жителям района. Андрей Кулыбко работал методистом культурно-досугового отдела Кольского районного Центра культуры.

«После ремонта междуреченский СДК сможет принимать одновременно до 150 человек. В помещениях предусмотрены широкие проходы и места для людей с ограниченными возможностями здоровья – рассказал Андрей Кулыбко. – Торжественное открытие запланировано на 15 сентября. Зрителей ждет большая концертная программа».