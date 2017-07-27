Игровая программа «Лучшие друзья на свете – это взрослые и дети!» пройдет в ДК Кирова

27 Июля 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – Ребята из летнего оздоровительного лагеря при школе №18 31 июля в 11:00 примут участие в игровой развлекательной программе «Лучшие друзья на свете – это взрослые и дети!», которая состоится в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

Мероприятие посвящено Международному Дню дружбы и проходит в рамках акции «Добровольцы – детям». Дети вместе с ведущими программы разучат танец дружбы, придумают сто занятий для общения и отдыха настоящих друзей, расскажут, как они умеют дружить и объяснят, что такое настоящая дружба.