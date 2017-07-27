Праздник Поморской козули пройдёт в Кузреке 5 августа

28 Июля 2017 года, 10:34

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – В селе Кузрека 5 августа состоится сельский праздник Поморской козули. С утра будет работать «Улица мастеров» и «Обжорный ряд» с продукцией местных умельцев и производителей. В 12 часов состоится официальное открытие праздника, в рамках которого выступят народные коллективы из Умбы, Варзуги, городов Мурманской области, Конаково Тверской области.

Для гостей праздника также будет организован мастер-класс по лепке и росписи козуль. Состоится выставка картин художника-графика Ирины Ситдиковой из Апатитов и сельский конкурс красоты огородных пугал.

«Гостей приглашаем испить родниковой воды, увидеть дерево Желаний, прогуляться по селу, подивиться на пугал огородных, узнать секреты Поморского амбара, выбрать свою Козулю и оставить отзыв на нашем гостевом заборе», - рассказали организаторы праздника.

Закрытие состоится в 16:00.