Праздник Поморской козули пройдёт в Кузреке 5 августа

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«ИТ Консалтинг» объявляет ШКВАЛ СКИДОК на программные продукты «ПАРУС» «ИТ Консалтинг» объявляет ШКВАЛ СКИДОК на программные продукты «ПАРУС»
ЦКП разработал уникальное решение для рыбопромысловых и судоходных компаний ЦКП разработал уникальное решение для рыбопромысловых и судоходных компаний
День металлурга отметили в городах Мурманской области День металлурга отметили в городах Мурманской области
МАГУ продолжает приём абитуриентов МАГУ продолжает приём абитуриентов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

«Большой день» студентов на мурманских предприятиях
 
 
 
 

Курсы валют 28.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,0234
-0,0336
1 USD
Доллар США
59,4102
-0,5000
1 EUR
Евро
69,6406
-0,0410
10 NOK
Норвежских крон
75,0451
0,1208
10 SEK
Шведских крон
72,5683
-0,2788
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

21°
2.4 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

Задержан первый замруководителя ГОБУ УД ПМО Георгий Благодельский – источник
27 Июля 2017, 16:43
Задержан первый замруководителя ГОБУ УД ПМО Георгий Благодельский – источник
В Мурманске продолжается реконструкция набережной у Семёновского озера
27 Июля 2017, 15:10
В Мурманске продолжается реконструкция набережной у Семёновского озера
Боевая техника Северного флота готовится выступить на Дне ВМФ
27 Июля 2017, 13:58
Боевая техника Северного флота готовится выступить на Дне ВМФ
Силовики проверяют контракты бюджетных учреждений Мурманской области
27 Июля 2017, 12:14
Силовики проверяют контракты бюджетных учреждений Мурманской области
 
 
 
 

Самое читаемое

Задержан первый замруководителя ГОБУ УД ПМО Георгий Благодельский – источник
27 Июля 2017, 16:43
Силовики проверяют контракты бюджетных учреждений Мурманской области
27 Июля 2017, 12:14
В Мурманске продолжается реконструкция набережной у Семёновского озера
27 Июля 2017, 15:10
Три легковых автомобиля столкнулись в Мурманске
28 Июля 2017, 08:25
В Кандалакшском районе сбили лося
27 Июля 2017, 11:34
Александровские полицейские скрыли сведения о своих доходах
27 Июля 2017, 11:53
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Культура » Праздник Поморской козули пройдёт в Кузреке 5 августа
 
 
 
 
28 Июля 2017 года, 10:34

Праздник Поморской козули пройдёт в Кузреке 5 августа


ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – В селе Кузрека 5 августа состоится сельский праздник Поморской козули. С утра будет работать «Улица мастеров» и «Обжорный ряд» с продукцией местных умельцев и производителей. В 12 часов состоится официальное открытие праздника, в рамках которого выступят народные коллективы из Умбы, Варзуги, городов Мурманской области, Конаково Тверской области.

Для гостей праздника также будет организован мастер-класс по лепке и росписи козуль. Состоится выставка картин художника-графика Ирины Ситдиковой из Апатитов и сельский конкурс красоты огородных пугал.

«Гостей приглашаем испить родниковой воды, увидеть дерево Желаний, прогуляться по селу, подивиться на пугал огородных, узнать секреты Поморского амбара, выбрать свою Козулю и оставить отзыв на нашем гостевом заборе», - рассказали организаторы праздника.

Закрытие состоится в 16:00.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Кофе к Новому году может подорожать на 20%
2.
Администрация Ковдорского района сдавала в аренду помещение экстремистской организации
3.
До +27 градусов ожидается в Мурманской области
4.
Виновным в гибели людей под лавиной в Кировске назначен штраф
5.
Картошка, лук и капуста дешевеют на прилавках мурманских магазинов
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта