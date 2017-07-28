В Софии состоялась презентация книги мурманского поэта Илья Виноградова

28 Июля 2017 года, 12:20

СОФИЯ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – В Русском культурном центре Софии (Болгария) состоялась презентация книги стихов мурманского поэта и писателя, члена Союза писателей России Ильи Виноградова «Балканский блокнот». Это первое подобное мероприятие в балканской стране.

В сборник вошел цикл поэтических произведений о Болгарии, а также избранные стихотворения автора, часть из них – с переводом. Это первый случай в заполярной литературе, когда стихи мурманского поэта переведены на болгарский язык. Автором болгарских текстов выступила Елена Алекова – болгарский писатель, поэт, журналист, выпускник Литературного института им. Горького (Москва). Книга увидела свет в мурманском Издательском доме «Дроздов-на-Мурмане».

«В 2016 году я был приглашен в Софию на презентацию книги о перевозке в Мурманск из Софии памятника Кириллу и Мефодию, это был подарок от Болгарии нашему городу за возрождение Дня славянской письменности и культуры. Впечатления от этой поездки, от встреч с болгарскими друзьями Мурманска и вдохновили меня на стихотворения, вошедшие в «Балканский блокнот», – говорит Виноградов.

Илья Виноградов – мурманчанин, журналист, автор стихов и прозы, член Союза писателей России. Печатался в различных региональных и российских журналах, в периодических изданиях Болгарии. Автор сборника рассказов «Невидимые диктаторы» (2011), сборника стихотворений, рассказов и путевых заметок «Сокровища бедных» (2013), сборника стихотворений «Русский ген печали» (Санкт-Петербург, 2016). Лауреат областной литературной премии Баева-Подстаницкого, международного Каверинского литературного конкурса, Всероссийского литературного форума им. Гумилева «Осиянное слово», первого гранта губернатора Мурманской области молодым литераторам на издательскую деятельность, ряда других литературных и журналистских конкурсов.