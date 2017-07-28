Выставка «Красная книга Мурманской области глазами детей» откроется в краеведческом музее

28 Июля 2017 года, 12:36

МУРМАНСК/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 1 августа в 11:00 состоится открытие выставки «Красная книга Мурманской области глазами детей».

Посетители увидят работы с конкурса детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей». Мероприятие было проведено в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Работы принимались с 6 февраля по 24 апреля.

Всего на конкурс поступило более 1200 работ с изображением «краснокнижных» видов. Большинство сюжетов работ посвящено животным. Излюбленными персонажами стали белая сова, северный олень, тюлень, рысь. Растения, грибы и лишайники изображали реже. Все авторы подошли к созданию работ с воображением и душой.

Рисунки исполнены гуашью, акварелью, цветными и простыми карандашами, с использованием разнообразных материалов (бисер, вата и др.).

В рамках открытия выставки пройдет мастер-класс, приуроченный к Году экологии. Ребята смогут создать из вторичного сырья поделку в технике «конструирование».

Выставка работает до 8 сентября.