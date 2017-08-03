В ДК Кирова продолжаются мероприятия для детей из летних лагерей

03 Августа 2017 года, 16:37

МУРМАНСК/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 9 августа в 11:00 пройдет урок-игра «Мульти-пульти знатоки!».

Ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при школе №18, узнают, как появилась и развивалась российская мультипликация, вспомнят крылатые фразы и песни из любимых мультфильмов, а также ответят на вопросы разного уровня сложности.

10 августа в 11:00 и в 12:00 в ДК Кирова состоятся эрудит-шоу «По волнам, по морям». Дети из лагеря при школе №18, совершат путешествие по морским просторам, откроют тайны семи морей и окунутся в мир загадок и головоломок. Им предстоит проявить смекалку, творческие способности и умение работать в команде.

11 августа в 11:00 Дворец культуры приглашает на спортивно-игровой праздник «Старт для чемпионов» в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Дети из лагеря при гимназии №6 примут участие в спортивных состязаниях и проявят свои физические способности, чтобы получить звание чемпионов.

В 12:00 состоится песенный конкурс «Вместе весело живем, вместе песенки поем» для ребят из лагеря при школе №18. Они исполнят любимые детские песни, проявят творческие способности, примут участие в песенном батле и определят лучшего исполнителя.