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Главная » Культура » В Мурманской области пройдут мероприятия проекта «Танцы без границ»
 
 
 
 
03 Августа 2017 года, 17:14

В Мурманской области пройдут мероприятия проекта «Танцы без границ»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – С 4 по 8 августа в Мурманской области пройдут мероприятия музыкально-танцевального проекта «Танцы без границ», который реализуется в рамках поддержанных творческих инициатив XVII Российско-Финляндского культурного форума.

Проект направлен на повышение значимости культуры в двусторонних отношениях и развитие приграничных регионов России и Финляндии, служит связующим звеном для российских и финских деятелей культуры и искусства, а также обычных граждан, которым интересная культура Финляндии.

Мероприятия проекта «Танцы без границ» пройдут в финских городах Кеми, Рованиеми, Салла и российских городах Кировск, Мончегорск, Оленегорск и Мурманск.

Для всех заинтересованных жителей этих городов без возрастных ограничений будет проведена часовая музыкальная программа, в ходе которой состоится обучение танцам Финляндии: финской польке, Летке-Еньке и многих другим.

4 августа танцевальные мероприятия пройдут в Кировске, 5 – в Мончегорске, 6 – в Оленегорске, а 8 августа – в Мурманске.

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