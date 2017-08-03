В Мурманской области пройдут мероприятия проекта «Танцы без границ»

03 Августа 2017 года, 17:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – С 4 по 8 августа в Мурманской области пройдут мероприятия музыкально-танцевального проекта «Танцы без границ», который реализуется в рамках поддержанных творческих инициатив XVII Российско-Финляндского культурного форума.

Проект направлен на повышение значимости культуры в двусторонних отношениях и развитие приграничных регионов России и Финляндии, служит связующим звеном для российских и финских деятелей культуры и искусства, а также обычных граждан, которым интересная культура Финляндии.

Мероприятия проекта «Танцы без границ» пройдут в финских городах Кеми, Рованиеми, Салла и российских городах Кировск, Мончегорск, Оленегорск и Мурманск.

Для всех заинтересованных жителей этих городов без возрастных ограничений будет проведена часовая музыкальная программа, в ходе которой состоится обучение танцам Финляндии: финской польке, Летке-Еньке и многих другим.

4 августа танцевальные мероприятия пройдут в Кировске, 5 – в Мончегорске, 6 – в Оленегорске, а 8 августа – в Мурманске.