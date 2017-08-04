Президентская библиотека развивает сотрудничество с Мурманской областью

04 Августа 2017 года, 16:53

РОССИЯ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Президентская библиотека планирует расширять взаимодействие с Мурманской областью. Соглашение было подписано 15 июня 2016 года генеральным директором Президентской библиотеки Александром Вершининым и Мариной Ковтун.

Документ предусматривает открытие представительств библиотеки в регионе, осуществление научно-образовательной и культурно-просветительской деятельности, в том числе организацию и проведение совместных конференций, выставок, семинаров и других мероприятий, обмен опытом, взаимное пополнение фондов. Особое внимание уделяется отбору ценных документов, имеющих большое историко-культурное значение.

Для Президентской библиотеки данное направление работы является одним из ключевых. В её цифровом фонде сегодня уже более 550 единиц хранения. Среди них – электронные копии печатных и архивных материалов, аудио- и видеозаписи, авторефераты диссертаций и другие документы, отражающие историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка России.

Особое место в фонде Президентской библиотеки занимают регионоведческие электронные коллекции, в которых представлены материалы обо всех 85 субъектах страны. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «Мурманская область: страницы истории», которая включает исследования, статистические материалы, архивные документы, изобразительные и видео- материалы, отражающие географию, социально-экономические и политические аспекты истории региона второй половины XVIII – первой трети XX века, а также действующий Устав Мурманской области.

В Мурманской области уже открыты четыре представительства Президентской библиотеки – в учреждениях культуры и образования Мурманска, Североморска и Апатитов.