Передвижная выставка «Саамы - коренные жители Кольского полуострова» откроется в Мончегорске

04 Августа 2017 года, 18:40

МОНЧЕГОРСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – В Музее истории Мончегорска 9 августа в 12:00 начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова».

Саамы являются одним из коренных малочисленных народов, которые проживают на территории четырех северных государств. Они представляют собой коренное население Финляндии, Швеции и Норвегии. На Кольском полуострове их численность составляет около 1700 человек. Культурным центром местных саамов является Ловозеро.

Среди традиционных занятий важную роль играло рыболовство. Саамы рыбачили во внутренних водоёмах, в открытое море почти не выходили. Огромную роль в их жизни приобрело оленеводство, но оно не сразу стало основным занятием. Олени выполняли транспортную функцию, позже стали давать пищу и одежду. Также саамы занимались охотой. На крупных зверей и птиц охотились с помощью дротиков и капканов, на мелких – с помощью лука и стрел.

На выставке представлены фотографии, а также информационный материал, рассказывающие о культуре и быте саамов. Посетители музея смогут подробнее узнать о традиционных занятиях коренных жителей севера, об особенностях их расселения, истории и современной культуре.

Выставка работает до 3 сентября.