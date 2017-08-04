В краеведческом музее покажут два фильма о Мурманске

04 Августа 2017 года, 19:11

МУРМАНСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 13 августа состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края.

В 14:00 начнется показ фильма «Природа Мурманской области», в 16:00 – «История Мурманска».

Фильм «Природа Мурманской области» знакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями региона.

Фильм «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление города, 1950-1980-е, кризис 1990-х, 2000-е годы.

Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, ГТРК «Мурман», студии телевизионного производства «Рек.А».

Также после просмотра фильмов гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета, которое будет интересно детям и взрослым.