Молодежь посоревнуется в караоке-батле

МУРМАНСК/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – В мурманском караоке-холле 12 августа в 18:00 состоится караоке-батл «Голос молодёжи».
Караоке-батл – это молодежный конкурс, направленный на выявление самых ярких, талантливых вокалистов города и на раскрытие их творческого потенциала. Цель конкурса – содействие в перспективном обучении, развитии и продвижении участников.
Мероприятие состоит из двух этапов. Во время отборочного тура конкурсанты исполнят выбранные композиции, а в финале они споют песни, выбранные членами жюри.
В конкурсе может принять участие молодежь от 14 до 30 лет. Песня может быть исполнена на любом языке.
По окончании караоке-батла состоится торжественная церемония награждения призеров.