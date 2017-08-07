Молодежь посоревнуется в караоке-батле

07 Августа 2017 года, 18:23

МУРМАНСК/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – В мурманском караоке-холле 12 августа в 18:00 состоится караоке-батл «Голос молодёжи».

Караоке-батл – это молодежный конкурс, направленный на выявление самых ярких, талантливых вокалистов города и на раскрытие их творческого потенциала. Цель конкурса – содействие в перспективном обучении, развитии и продвижении участников.

Мероприятие состоит из двух этапов. Во время отборочного тура конкурсанты исполнят выбранные композиции, а в финале они споют песни, выбранные членами жюри.

В конкурсе может принять участие молодежь от 14 до 30 лет. Песня может быть исполнена на любом языке.

По окончании караоке-батла состоится торжественная церемония награждения призеров.