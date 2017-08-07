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Сари
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Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » Культура » Фильм «Камилла Клодель» покажут в художественном музее
 
 
 
 
07 Августа 2017 года, 16:27

Фильм «Камилла Клодель» покажут в художественном музее


МУРМАНСК/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – В рамках абонемента «Судьба художника в кинематографе» в Мурманском областном художественном музее состоится показ художественного фильма «Камилла Клодель».

Судьба одарила Камиллу талантом, умом, красотой и нежной душой. В 19 лет она стала ученицей и возлюбленной великого Родена. Но расплатой за недолгое счастье стали одно за другим обрушившиеся на нее проблемы.

В главных ролях – Жерар Депардье и Изабель Аджани, режиссер Брюно Нуйттен. Фильм снят в 1988 году.

Фильмы из абонемента «Судьба художника в кинематографе», посвященные жизни и творчеству известнейших мировых художников, можно посмотреть каждую пятницу в 18:00 в Красной гостиной.

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