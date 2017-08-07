Фильм «Камилла Клодель» покажут в художественном музее

07 Августа 2017 года, 16:27

МУРМАНСК/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – В рамках абонемента «Судьба художника в кинематографе» в Мурманском областном художественном музее состоится показ художественного фильма «Камилла Клодель».

Судьба одарила Камиллу талантом, умом, красотой и нежной душой. В 19 лет она стала ученицей и возлюбленной великого Родена. Но расплатой за недолгое счастье стали одно за другим обрушившиеся на нее проблемы.

В главных ролях – Жерар Депардье и Изабель Аджани, режиссер Брюно Нуйттен. Фильм снят в 1988 году.

Фильмы из абонемента «Судьба художника в кинематографе», посвященные жизни и творчеству известнейших мировых художников, можно посмотреть каждую пятницу в 18:00 в Красной гостиной.