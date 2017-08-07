Минкультуры предлагает разрешить показывать фильмы на фестивалях без прокатного удостоверения

07 Августа 2017 года, 20:00

РОССИЯ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство культуры внесло законопроект «О внесении изменений в статьи 3 и 51 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Документ опубликован на портале правительства.

ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» устанавливает, что на территории России прокат и (или) показ фильма без прокатного удостоверения не допускаются. Фильмы, представляемые на кинофестивали, как правило, являются режиссёрскими версиями и создаются в единственном экземпляре исключительно для фестивального показа. В дальнейшем к прокату фильма создаётся прокатная версия, которая тиражируется.

Организаторы кинофестивалей, проводимых на территории России, попадают под штрафные санкции, поскольку прокатные удостоверения могут отсутствовать у фильмов не только зарубежного, но и у большинства фильмов отечественного производства.

Законопроектом предлагается дополнить статью 3 Федерального закона понятием «кинофестиваль» – культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, которое может включать конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов.

Предусматривается, что прокатное удостоверение не будет требоваться при показе фильма на проводимом в России кинофестивале, включающим конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, общая продолжительность которого составляет не более 10 дней, при условии, что показ такого фильма на фестивале осуществляется не позднее одного календарного года, следующего за годом создания фильма.

При этом обязанность получать прокатное удостоверение в случае дальнейшего коммерческого показа фильма или выхода фильма на широкий экран сохраняется.

Действующей редакцией установлено, что прокатное удостоверение не требуется для показа по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению фильма, созданного для такого показа. При этом невозможно чётко определить случаи, когда фильм создавался специально для показа по телевидению, что создаёт проблемы в применении этой нормы.

Ранее фильм, предназначенный для показа в кинотеатре, записывался (снимался) на киноплёнку, а фильм, предназначенный для показа по телевидению – на кассету. В настоящее время фильмы записываются на цифровые камеры и исходные материалы, полученные с кинокамеры, могут быть преобразованы как для кинотеатрального показа, так и для телевизионного показа.

Законопроектом предлагается установить, что прокатное удостоверение не будет требоваться при показе любого фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 27 июля 2017 года.