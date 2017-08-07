Квестами «Легенды Мончегорска» начинается празднование юбилея города

08 Августа 2017 года, 12:34

МОНЧЕГОРСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске 12 августа стартует квест, посвященный городским легендам. Участников ждет интересный сюжет, загадки и головоломки, которые позволят по-новому взглянуть на город.

Городской пеший квест откроет серию из трех квестов «Легенды Мончегорска», которые приурочены к празднованию 80-летия города. Все желающие смогут принять участие и проверить себя на знание Мончегорска и его истории.

Для участия в квесте нужно собрать команду (3-5 человек), прийти 12 августа в 12:00 в «Берег Развлечений» и пройти регистрацию. В 13:00 ведущий даст старт началу квеста, который продлится три часа. Все задания будут распределены по разным местам города. Участники заново познакомятся с интересными фактами о Мончегорске и его известных личностях.

Для прохождения этого познавательного квеста потребуются подсказки, которые будут размещены на объектах города, а также помощь агентов. Всех участников ожидают памятные сувениры, а победителей — ценные призы.

После пешего квеста будут еще автоквест и велоквест «Легенды Мончегорска». На велосипедах проехаться по городу и его окрестностям, решая загадки, можно будет 26 августа, а исследовать Мончегорск на авто – 9 сентября.

Организационную и техническую поддержку городским квестам в честь Дня города оказывает АО «Кольская ГМК».