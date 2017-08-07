Эрудит-шоу «По волнам, по морям» пройдет в ДК Кирова

08 Августа 2017 года, 15:12

МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Специалисты Мурманского областного дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 10 августа в 11:00 проведут для детей эрудит-шоу «По волнам, по морям».

Дети, посещающие летний оздоровительный лагерь при школе №18, совершат путешествие по морским просторам, откроют тайны семи морей и окунутся в мир загадок и головоломок. Детям предстоит проявить смекалку, творческие способности и умение работать в команде.

Игра представляет собой путешествие, где каждое «море» приготовило для участников увлекательные задания.