Акция «Ночь кино» пройдет в Мурманске

09 Августа 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – В России 27 августа пройдет «Ночь кино» – всероссийская акция, посвященная отечественному кинематографу.

Работники ведущих учреждений культуры обсудили, какой она будет в Мурманской области, сообщает ГТРК Мурман. После всенародного голосования для бесплатных показов отобраны три полнометражных художественных ленты – «Кухня. Последняя битва», «Время первых», «28 панфиловцев» и одна анимационная – «Снежная королева 3: огонь и лед». Основные события «Ночи кино» развернутся во Дворце имени Кирова и областной научной библиотеке.

«В 19:30 мы традиционно откроем акцию, и в фестивальном зале состоятся просмотры двух фильмов для взрослых, а на втором этаже Дворца культуры состоится просмотр детского фильма. Для детей, естественно, мы организуем различные массовые мероприятия», – отметила заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая.