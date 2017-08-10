В фотоконкурсе «Русская цивилизация» лидирующие позиции занимает номинация «Уникальная природа»

10 Августа 2017 года, 12:41

РОССИЯ/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – За первые три недели со дня старта на I Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» поступило уже более 3000 снимков, пишет Regnum. География конкурса также растет: к участию присоединились фотографы из Германии, Албании и других стран.

Первое место по количеству поданных заявок на данный момент занимает номинация «Уникальная природа». Более 1000 фотографий прислали участники из разных городов России, в том числе из Мурманска.

Наибольшей популярностью среди посетителей сайта пользуется фотография «Пастух», представленная митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Снимок набрал больше 300 отметок «Мне нравится».

По словам члена жюри Екатерины Рождественской, номинация будет интересна не только фотографам, но и людям, которые любят путешествовать и открывать для себя новые места.

«Я уже два года подряд езжу на родину моего отца, Алтай, — комментирует Екатерина. — Оказалось, там такая красота. Я поняла, что в России множество замечательных мест, столько всего удивительного. Поскольку я не везде была, мне очень хочется просто по-человечески посмотреть, что пришлют нам и откуда. Может, с помощью фотографий наших конкурсантов я смогу выбрать новые маршруты для путешествий».

Прием работ на фотоконкурс проводится до 2 сентября.

Недавно стало известно, что работа «Северное сияние» мурманского фотографа Юлии Жуликовой прошла в финал конкурса астрономических фотографий, а в декабре прошлого года еще один мурманчанин, Сергей Королев, победил в конкурсе National Geographic «Дикая природа России-2016».

Фото: Зерноток. Работа Влада Сосновского, Волгоград