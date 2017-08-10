В Мончегорске пройдет самый масштабный поэтический фестиваль России

10 Августа 2017 года, 14:05

МОНЧЕГОРСК/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – Более 100 участников приедут 26 августа в Мончегорск на II Международный поэтический фестиваль «Табуретка». Его по праву называют самым масштабным поэтическим open-air событием России.

«Все грандиозное начинается с идеи, — говорит Марина Смирнова, директор Фонда «Живая классика». — Табуретка у многих ассоциируется с первой поэтической сценой. Такой необычный арт-объект был придуман и предложен на конкурс «Литературный след» жительницей Мончегорска Оксаной Китаевой. Через год рядом с поэтической табуреткой прошел первый международный фестиваль. У города появился новый символ, мифология, традиции».

Фестиваль проходит при поддержке администрации Мончегорска, Комитета по культуре и искусству Мурманской области и компании «Норникель».

Как и в прошлом году, целый день у арт-объекта будет проходить поэтический концерт. Со стихами выступят авторы из разных городов, лауреаты всероссийского поэтического конкурса фестиваля и почетные гости. Вилле Хютёнен — поэт, издатель из Финляндии, удостоенный многих престижных наград, приедет в Мончегорск с поэтической программой, посвященной этнофутуризму и финско-карельской истории.

Приятным подарком для участников поэтического праздника станет выступление актера театра и кино Андрея Носкова.

«Поэзия родится или вспомнится в диалоге со зрителем, — говорит Андрей. — Прямой диалог со зрителем — это всегда особый жанр. Честный и ответственный. Именно диалога я и жду».

События фестиваля сочетают традиционную поэзию с языковыми экспериментами. Художники из Москвы Елена Демидова и Макс Калмыков приедут в Мончегорск, чтобы создать интерактивную инсталляцию на основе кернов — образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией «Норникель». Авторы дадут кернам голоса и предложат свой вариант перевода книги Земли на поэтический язык.

В выставочном шатре пройдут показы видеопоэтических работ авторов из России, Норвегии, США, Латвии. Также зрители смогут создать собственную историю с помощью интерактивной работы «Генератор волшебных сказок» Валерия Карпова (НИЦ «Курчатовский институт»). Читатель задает ситуацию и героев — в специальной программе выбирает героев, ситуацию и артефакты, а машина пишет историю — получается озвученная сказка и даже мультфильм. Исследование лаборатории робототехники основано на трудах советского литературоведа Владимира Проппа.

На центральной аллее парка начнет работу литературная ярмарка. Участники — библиотеки, художники, творческие объединения – приготовили мастер-классы, передвижные выставки, перфомансы. Изюминка праздника — выступление от студии аэройоги с книгами в руках.

Мурманская областная научная библиотека привезет раритетный патефон середины 20-го века с уникальными пластинами. Гости услышат голоса Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Корнея Чуковского, Роберта Рождественского и других известных поэтов.

На фестиваль приедет Библиобус Мурманской областной детско-юношеской библиотеки с интерактивной программой «Шаг в поэзию»: мастерская по созданию рукописного поэтического альбома «Автографы лета», поэтический чемодан с костюмами, книжная выставка и многое другое.

На ярмарке можно будет приобрести уникальные товары мастеров Мурманской области — сувениры из рога оленя, украшения из местного камня, авторские закладки для книг и многое другое. Кроме того, в парке имени Сергея Бровцева пройдет литературный квест и необычная игра — слова можно будет обменять на книги.