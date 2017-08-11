ДК Кирова продолжает мероприятия для юных мурманчан

11 Августа 2017 года, 17:25

МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 16 августа в 11:00 пройдет акция «Флаг России», посвященная Дню Российского флага. Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

Дети, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской гимназии №6, узнают историю российского флага, посмотрят фильм-трилогию «Государственные символы России. Флаг России», а также примут участие в викторине, во время которой смогут показать свои знания.

17 августа в ДК Кирова пройдет игровая развлекательная программа «Пусть всегда будет ЛЕТО!» к закрытию третьей смены оздоровительных лагерей.

В 11:00 ребята из школы №18 отправятся в мир летних развлечений. Они примут участие в подвижных играх, преодолеют различные испытания и препятствия, проявят смекалку и свои творческие способности.