Краеведческий музей приглашает на День семейного отдыха

11 Августа 2017 года, 17:54

МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной краеведческий музей 20 августа в 13:00 приглашает посетить День семейного отдыха «Символика России, Мурманской области, города Мурманска», который посвящен Дню Государственного флага России.

Во время музейного занятия ребята узнают о том, как менялся главный государственный символ на протяжении истории России, что означают цвета на современном флаге страны. Музейный педагог расскажет и о других символах страны – гербе и гимне. В завершении мероприятия дети закрепят полученные знания, выполняя творческие задания. В технике аппликация участники сделают открытку «Флаг России», соберут пазлы «Герб Мурманска», «Герб Мурманской области».

Вход для взрослых стоит 150 рублей, для школьников и дошкольников – 40 рублей.

День Государственного флага отмечается в России 22 августа. Он установлен на основании указа президента России от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».