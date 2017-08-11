Яндекс обновляет панорамы Мурманска на картах

14 Августа 2017 года, 08:00

МУРМАНСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Сервис Яндекс.Карты приступил к обновлению панорам города Мурманска. В настоящее время в городе работает команда на специально оборудованном автомобиле. По словам представителей Яндекса, заново будет отснято около 80% панорам, которые были сделаны в 201 году.

«Уже пересняты практически весь центр Мурманска, Восточная объездная автодорога с появившимися с того времени развязками, мемориальный комплекс «Защитникам Заполярья». Впервые панарамомобиль провел съёмку аэропорта и дороги к нему», – рассказали «Би-порту» в Яндексе.

Отмечается, что обновленные панорамы Мурманска появятся на Яндекс.Картах через несколько месяцев.





Фото - Эдуард Домбай.