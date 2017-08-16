Встреча «На Мурмане снимается кино» пройдет в краеведческом музее

18 Августа 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 27 августа c 13:00 до 15:00 пройдет встреча «На Мурмане снимается кино».

В рамках мероприятия организаторы клуба, известные мурманский телепродюсер Андрей Сычев и журналист Андрей Привалихин, предлагают всем пришедшим прикоснуться к феномену кино. Посетители узнают о том, как снимались десятки известных фильмов на Кольском полуострове, увидят уникальные кино- и фотоархивы.

На встрече будут представлены киноленты «Путь к причалу», «Морозко» и «Ночь перед Рождеством». Кроме того, гости мероприятия познакомятся с героями двухсерийного телевизионного фильма «Идущие за горизонт», прикоснутся к героике военных картин «Торпедоносцы», «Караван PQ-17» и многих других фильмов. Также зрителей будет ожидать один из сюрпризов, которые традиционно устраивают организаторы клуба.