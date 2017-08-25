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Главная » Культура » Выставка «Первозданная Россия» отрывается в Мурманске
 
 
 
 
28 Августа 2017 года, 14:34

Выставка «Первозданная Россия» отрывается в Мурманске


МУРМАНСК/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – Накануне Дня знаний в ТРЦ «Мурманск Молл» откроется фотовыставка «Первозданная Россия».

Фотовыставка – это часть одноимённого всероссийского культурно-просветительского проекта, который реализуется в стране с 2014 года при поддержке Совета Федерации, федеральных министерств природных ресурсов и культуры, а также Русского географического общества. В Мурманске выставка организована при поддержке Мурманского морского торгового порта и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

«Вместе с компанией СУЭК мы сделали совместный проект – эту замечательную выставку. Мы считаем, что это самая крупная и самая известная выставка, которая отражает ту прелесть, и то богатство нашей страны от края до края, – рассказал журналистам генеральный директор Мурманского торгового порта Александр Масько. – Даже при беглом рассмотрении фотографий можно понять, как богата наша страна, как много замечательных мест, которые хотелось бы ещё посетить.

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Выставка – а это 120 высококачественных фотографий – будет работать с 1 по 30 сентября. Посетить её может абсолютно бесплатно любой желающий.

«Пользуясь случаем, я бы хотел пригласить жителей и гостей Мурманска и Мурманской области на эту уникальную выставку. Мы будем рады видеть всех», – подчеркнул Александр Масько.  

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