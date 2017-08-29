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Главная » Культура » «Ночь кино» в Мурманске посетило более тысячи человек
 
 
 
 
29 Августа 2017 года, 15:30

«Ночь кино» в Мурманске посетило более тысячи человек


МУРМАНСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В минувшее воскресенье Мурманская область во второй раз присоединилась к Всероссийской акции «Ночь кино», посвященной Дню российского кино.

Главным событием вечера стал показ фильмов, выбранных в ходе голосования на сайте Фонда кино. На главное площадке праздника, в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоялись просмотры мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и Лед», кинолент «Кухня. Последняя битва», «Время первых» и «28 Панфиловцев».

Гостей Дворца ждала увлекательная праздничная программа. Детей встретили мультипликационные герои Фиксики. Ребята проявили свою фантазию в конкурсе рисунка «Да здравствует кино!» и изобразили любимых мультипликационных героев. Во время игровой программы «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети» они узнали много нового о российском кинематографе, отгадали мультфильмы по кинокадрам, исполнили песни и потанцевали.

Областная детско-юношеская библиотека подготовила для детей программу «Солнечная, голубая, зеленая, живая – такого цвета моя планета!», посвященную Году экологии в России. Они провели опыты с водой, назвали планеты Солнечной системы и ответили на вопросы викторины. Кроме того, специалисты библиотеки предложили ребятам принять участие в игре «Угадай-ка», где вместе с Шапокляк дети отгадали загадки и получили сладкие призы, собрали мозаику и посмотрели мультфильмы, увидели экспонаты Музея театральной куклы и сделали с ними фото на память.

Студия анимационного творчества «Яркое настроение» провела мастер-класс по созданию мультфильма, где главными героями стали юные северяне.

Краеведческий музей представил для гостей акции выставку «Притяжение Севера». Посетители увидели фотографии празднования столетия Мурманска, археологических памятников и памятников архитектурного зодчества XVII–XVIII веков, а также красот северной природы. Кроме того, мурманчане и гости города поближе познакомились с бытом и культурой поморов и саамов.

Для незрячих и слабовидящих зрителей был организован просмотр фильма «Кука» с тифлокомментариями. В рамках мероприятия прошла беседа, во время которой все желающие узнали об истории появления тифлокомментирования в России.

 

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